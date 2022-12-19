В США заявили, что помогать Украине в интересах Америки
Помощь Украине остается одним из приоритетов американской внешней политики. Такое заявление сделал лидер фракции Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнелл.
"Помогая Украине сегодня, Америка прямо демонстрирует свою верность простейшим принципам территориальной целостности и суверенитета", - сказал Макконнелл, его слова приводит BBC.
В своей речи Макконнелл назвал Зеленского "вдохновляющим лидером".
Причина, по которой большинство американцев из обеих политических партий и большинство обеих фракций Конгресса поддерживают продолжение помощи Украине, не имеет отношения к вдохновляющим речам или филантропии. Народ Украины невиновен и он заслуживает нашей помощи. Президент Зеленский - вдохновляющий лидер. Но основная причина, по которой мы помогаем Украине разбить и победить захватчиков, практична. Это просто интересы США", - сказал Макконнелл.