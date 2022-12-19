В Украине заявили, что ближайшие месяцы войны могут стать решающими

Следующие 2-3 месяца войны России против Украины могут стать решающими, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью «Голосу Америки».

«Мы понимаем, что на сегодняшний день возможностей Российской Федерации победить нас в открытом бою не существует. Они сейчас загнаны в тупик. И крыса, загнанная в тупик, наиболее опасна. И мы готовимся очень активно к ближайшим месяцам двум-трем, которые могут быть решающими в этом моменте», — сказал Данилов.

Он добавил, что Россия «будет продолжать идти, потому что поставила все на кон», а не пытаться уменьшить последствия войны для страны.