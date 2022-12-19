Украина получит миллиард и Patriot

Президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине до одного миллиарда долларов на военную помощь. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.

«В соответствии с полномочиями, данными мне, как президенту, Конституцией и законами США, я настоящим делегирую госсекретарю полномочия распорядиться ассигнованиями в размере до миллиарда долларов из средств, выделенных Министерству обороны, в целях оказания помощи Украине», — цитирует слова американского главы государства документ.

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Украина также получит дополнительную помощь на 850 млн долларов, которая включает систему ПВО Patriot. «Сегодняшняя помощь впервые включает в себя систему ПВО Patriot, способную сбивать крылатые ракеты, баллистические ракеты малой дальности и самолеты на значительно большей высоте, чем ранее предоставленные системы ПВО», — говорится в заявлении Блинкена для журналистов.