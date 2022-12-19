Пригожин предложил Навальному стать «вагнеровцем» и отправиться воевать с Украиной

Российский оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий срок во Владимирской области, рассказал, что в его колонию «для вербовки заключенных» приезжал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Навальный привел рассказ очевидца о прилете в колонию на вертолете Пригожина и «вербовке» заключенных для участия в боевых действиях, передают российские СМИ.

«Огромное количество русских патриотов идут воевать в ряды ЧВК «Вагнер». Алексея Навального среди них нет. Если он выразит желание поехать на войну, безусловно, мы будем этому рады. Как говорится, на свободу — с чистой совестью...», — сказал Пригожин.

Он также заявил, что из сторонников Навального нужно «сформировать один штрафной батальон и передать ему».