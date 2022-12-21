Президент Сербии: «Каждый раз, когда я приезжаю в Баку…»

Как уже сообщалось, президент Сербии совершил визит в Азербайджан. В Баку состоялись переговоры сербского лидера с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

На своей странице в Facebook президент Сербии сделал несколько публикаций по визиту в Баку, выразив благодарность азербайджанскому коллеге.

«Спасибо Ильхаму Алиеву за прекрасное гостеприимство и народу Азербайджана за искреннюю дружбу с Сербией. Каждый раз, когда я приезжаю в Баку, вижу огромный прогресс, который является показателем дальновидности президента Алиева. Нас, искренних друзей Азербайджана, это очень радует», - написал президент Сербии Александр Вучич.

В другой публикации президент Сербии отмечает, что «наша дружба прочная и искренняя, и никто не может настроить Азербайджан против Сербии и наоборот».