Рубль продолжает падать

Седьмой день подряд российский рубль дешевеет на Московской бирже, обновляя минимумы с конца весны. На торгах в среду курс доллара впервые с 29 апреля добрался до отметки 71 рубль, хотя в начале недели стоил 65 рублей, а в начале месяца - 60. Евро поднялся до 75,7 рубля, прибавив 6,5 рубля с начала недели и более 12 рублей с начала месяца, пишет Moscow Times.

Темпы падения рубля - почти 10% за три дня - стали рекордными с начала октября, результат по итогам недели может стать для валютного рынка худшим с начала июля, отмечает издание.

После введения эмбарго на поставки российской нефти в Евросоюз и «потолка цен» на нее от стран G7 экспорт «черного золота» из российских портов рухнул на 56%. Средняя цена российского сорта Urals, на который приходится 60% экспорта, с 15 ноября по 14 декабря,упала на 20%, до $57,5, в начале месяца котировки рушились до $43 - минимума с пандемии.