Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел в Пекине переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также передал послание от президента РФ Владимира Путина.

На распространенных в Сети фото и видеокадрах со встречи можно заметить, что рядом с флагом КНР был флаг, похожий на знамя Советского Союза. Некоторые пользователи посчитали, что российская делегация неспроста выступала в Пекине под флагом СССР. «Поездка Медведева в Китай. Судя по флагам, встреча СССР и Китая. Интересная ситуация», - написал один из них.

Позже выяснилось, что «флагом СССР», оказался флаг Коммунистической партии Китая. Он очень похож на советское знамя, но отличается пропорциями серпа и молота.