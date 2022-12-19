СМИ цитируют первые заявления c переговоров президентов США и Украины – Джо Байдена и Владимира Зеленского.

Байден сказал, что США хотят добиться "справедливого мира" для Украины и что украинцы в этой войне "вдохновляют весь мир". Он также обвинил президента РФ Владимира Путина в попытке "использовать зиму в качестве оружия" и пообещал продолжать поддерживать "великий народ Украины".

В ответ Зеленский заявил, что "всем сердцем ценит" поддержку США.