Первые заявления со встречи Байдена и Зеленского видео; добавлено фото; обновлено 00:07
СМИ цитируют первые заявления c переговоров президентов США и Украины – Джо Байдена и Владимира Зеленского.
Байден сказал, что США хотят добиться "справедливого мира" для Украины и что украинцы в этой войне "вдохновляют весь мир". Он также обвинил президента РФ Владимира Путина в попытке "использовать зиму в качестве оружия" и пообещал продолжать поддерживать "великий народ Украины".
В ответ Зеленский заявил, что "всем сердцем ценит" поддержку США.
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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, где началась его встреча с Джо Байденом, передает BBС.
Байден встретил Зеленского у дверей Белого дома. На стене резиденции американского президента установлены флаги США и Украины. Кадры встречи Байдена с Зеленским демонстрирует в прямом эфире американское телевидение.