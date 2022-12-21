Так банда Араика расправляется с несогласными

Накануне в соцсетях распространилось фото жителя Ханкенди Юрия Мусаэляна с окровавленным лицом.

В телеграм-каналах сообщается, что общественный активист Мусаэлян был избит при жене и детях приближенными главаря карабахских сепаратистов Араика Арутюняна. Утверждается, что «мордовороты» Арутюняна сделали это потому, что Мусаэлян выступил против сепаратистского режима, который грабит регион и простых армян.

Но Мусаэлян не собирается успокаиваться и отступать, он обещает устроить акцию протеста на площади в центре Ханкенди. К его акции собираются подключиться и другие местные активисты, сообщают телеграм-каналы.