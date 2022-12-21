США расширили «черный список» по Ирану

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США расширило санкции против Ирана, на этот раз из-за подавления протестов. Санкции введены против генпрокурора, представителей Корпуса стражей исламской революции и компании, поставляющей оборудование для подавления беспорядков, пишут зарубежные СМИ.

В список включены: Мохаммад Джафар Монтазери – генпрокурор Ирана; иранская компания Imen Sanat Zaman Fara – производит многочисленные виды оборудования для сил правопорядка Ирана; два представителя КСИР – Мослем Моейн и Хосейн Маруфи; два командующих из КСИР – Хасан Хасанзаде и Сейед Садег Хоссейни.