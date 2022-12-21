Власти США усилили меры безопасности из-за опасений по поводу возможного покушения на жизнь президента Украины Владимира Зеленского во время его визита в Вашингтон, сообщает CNN со ссылкой на источник, близкий к украинскому лидеру.

По словам источника, высокопоставленные правительственные чиновники, а также сотрудники посольства в США не были заранее проинформированы о предстоящем визите Зеленского. Также собеседник CNN уточнил, что украинский президент планировал свой визит несколько месяцев и что его бы не произошло, если бы не «значительное развитие отношений», в частности, согласие Байдена предоставить Украине системы ПВО Patriot.

Визит Владимира Зеленского в Вашингтон ранее не анонсировался. Президент Украины прибыл в США 21 декабря. После переговоров с президентом США состоится совместная пресс-конференция, Зеленский также выступит на общем собрании Конгресса. На фотографиях, опубликованных президентом Украины, видно, что он прибыл в США на американском правительственном самолете.