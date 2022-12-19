Казахстан заместит в Германии российскую нефть

Речь идет об экспорте казахстанской нефти по трубопроводу «Дружба» на нефтеперерабатывающий завод в Шведте на востоке ФРГ. Годовая мощность этого НПЗ превышает 10 млн т сырой нефти, он снабжает топливом Берлин и большую часть восточной Германии, отмечается в сообщении, которое цитирует РБК.

Вопрос поставок председатель правления «КазМунайГаза» Магзум Мирзагалиев обсудил с парламентским статс-секретарем немецкого Минэкономики Михаэлем Кельнером и депутатом Бундестага Кристианом Герке.

Депутат Бундестага выразил заинтересованность в стабильных поставках сырья из Казахстана. Мирзагалиев, в свою очередь, подтвердил готовность «КазМунайГаза» экспортировать сырье, однако отметил необходимость решения контрактных и технических вопросов. В пресс-службе сообщили, что от президента страны Касым-Жомарта Токаева поступило поручение рассмотреть возможность пробной поставки уже в январе 2023 года.