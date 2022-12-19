Китай захлестнула новая ковид-волна: могут заболеть 800 млн китайцев

Согласно информации, крематории работают с повышенной нагрузкой, в некоторых не хватает мест для хранения тел. Увеличение числа заболевших вызвало огромное давление на больницы и медицинский персонал. Пациентам оказывают помощь в залах ожидания и коридорах.

В Китае прекращение обязательного тестирования затруднило отслеживание числа случаев заражений коронавирусом и вызванных им смертей. Власти признали, что теперь невозможно подсчитать количество инфицированных, сообщает Euronews.

По оценкам экспертов в области здравоохранения, в ближайшие месяцы коронавирусом могут быть инфицированы 60% населения КНР, насчитывающей 1,4 миллиарда человек.

Всплеск числа случаев заболевания ковидом объясняется, в частности, низким уровнем вакцинации среди уязвимых лиц старше 80 лет, которые предпочитают традиционные китайские лекарства.

ВОЗ призывает власти Китая к более тесному сотрудничеству. По оценкам ВОЗ, около 800 миллионов жителей КНР могут заразиться коронавирусом в ближайшие месяцы.

Продажи жаропонижающих лекарств и средств от головной боли возросли по всей стране. Власти КНР наращивают мощности по производству ибупрофена и парацетамола, увеличивая поставки медикаментов в аптеки и медицинские центры.

В качестве причин распространения коронавируса специалисты также называют отсутствие естественного иммунитета из-за изоляции и меньшую эффективность китайской вакцины по сравнению с другими аналогичными препаратами.