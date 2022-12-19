Шойгу требует в российскую армию больше солдат
Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ заявил о необходимости увеличить численность российской армии до 1,5 млн человек, включая 695 тысяч контрактников.
The Insider приводит слова российского военного эксперта Павла Лузина, который заявляет, что такого количества офицеров у России не существует.
«В общем, это все какая-то химера воспаленного сознания. 1,5 млн человек – где взять столько офицеров? И как этим всем управлять? Даже 1,15 млн человек – это очень много, это противоречит и демографическим, и экономическим тенденциям, и всей эволюции советской и российской армий с 1985 года. Но увеличение бумажной численности – это реальные деньги. Деньги на боевые выплаты. Также выплаты убитым и раненным тоже можно по зарплатным статьям проводить, если есть задача скрывать потери...».