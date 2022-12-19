Госдеп снова обратился к властям Грузии из-за Саакашвили

Госдепартамент США второй раз за декабрь напомнил правительству Грузии, что оно несет ответственность за здоровье и жизнь находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом пишет Новости-Грузия.

Госдеп ссылается на оценки Совета врачей при народном защитнике, который заявил о крайне тревожной ситуации.

«Правительство Грузии несет ответственность за справедливое и достойное обращение с Михаилом Саакашвили, включая предоставление ему всей необходимой медицинской и психологической помощи в соответствии с рекомендациями независимых медицинских экспертов народного защитника», - заявил спикер Госдепа США Нед Прайс.

Несколько дней назад официальный комментарий с аналогичным содержанием Госдеп направил для распространения «Голосу Америки», отметив, что «очень внимательно следит» за обращением с бывшим президентом Грузии.