Лидер азербайджанской диаспоры открыл стрельбу на рынке

Сам инцидент со стрельбой произошёл еще летом, 11 июля. По версии следствия, зайдя в один из рыночных киосков, Мехтиев повздорил с неким мужчиной и, после обмена оскорблениями, достал травматический пистолет и выстрелил обидчику в ногу.

Правоохранители квалифицировали действия Мехтиева, как причинение вреда здоровью средней тяжести и завели на него уголовное дело.

Отметим, что об этом инциденте еще в июле писали региональные российские СМИ. Сообщалось, в частности, что Мехтиев поссорился с арендатором одного из объектов из-за несвоевременного внесения арендной платы. Отмечалось также, что какое-то время городские правоохранительные органы пытались скрыть этот инцидент. Дело в том, что Мехти Мехтиев – довольно известный в Воронеже человек, его называют приближенным лицом губернатора области Алексея Гордеева. Мехтиев также является членом Национальной палаты при губернаторе Воронежа.

Как сообщают источники в азербайджанской диаспоре Воронежа, жертвой Мехтиева стал некто Вугар, арендующий на рынке помещение под парикмахерскую. Спор возник из-за того, что Вугар платил за аренду непосредственно руководству рынка, а не лично Мехтиеву. И хотя пострадавший не подавал заявление в полицию, в диаспоре уверены, что Мехтиев обязательно проведет с Вугаром «разъяснительную беседу», поскольку его действия негативно отражаются на имидже лидера азербайджанской диаспоры.

Сам Мехтиев сделал тогда заявление официальному информационному агентству «Воронеж», в котором не отрицал факт применения травматического оружия, но настаивал, что сделал это «в целях самообороны».

«Я ехал на автомобиле в районе кафе «Кавказ» и остановился, чтобы проверить колесо, - сказал Мехти Мехтиев в интервью информагентству «Воронеж». – Пока я его осматривал, подошли несколько человек и стали меня оскорблять. Тогда я взял из «бардачка» травматический пистолет, выстрелил в асфальт, после чего, воспользовавшись замешательством моих обидчиков, сел в машину и уехал».

Также лидер азербайджанской диаспоры сообщил, что опознал среди нападавших своих соотечественников, однако «не знает их имен».

Любопытно, что задержали Мехтиева только в начале ноября, в ресторане «Нур», где диаспорная организация «Хазар» отмечала День Государственного флага Азербайджана.

До того момента, информация об инциденте на рынке «Алексеевка» официально нигде не публиковалась.