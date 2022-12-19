«Предал партнер»: адвокат пытается «отмазать» Еву Кайли

Адвокат бывшего заместителя Европарламента Евы Кайли, которая содержится в женском отделении тюрьмы Харен с 9 декабря и проходит по делу о коррупции, связанному с чемпионатом мира по футболу в Катаре, заявил, что его клиентка невиновна, передает Euronews.

Михалис Димитракопулос навестил евродепутата от Греции в бельгийской тюрьме, провел с ней более четырех часов, готовясь к выступлению перед судьей, назначенным на четверг. "Уголовный процесс носит тайный характер. Поэтому не могу рассказать много, но точно могу утверждать, что Ева Кайли невиновна", - заявил Димитракопулос.

По словам адвоката, Ева Кайли считает, что ее предал партнер, также арестованный в связи со скандалом. "Она чувствует себя преданной своим партнером. Она доверяла ему, и он ее предал", - говорит Михалис Димитракопулос.

Еву Кайли и ее партнера обвиняют в коррупции, отмывании денег и участии в преступной организации для лоббирования интересов стран Персидского залива, в частности Катара, и Марокко. В четверг судья должен решить, останется евродепутат в тюрьме или её отпустят на свободу до начала судебного процесса, наложив определенные ограничения.

Накануне бельгийская газета Le Soir сообщала, что Кайли частично признала свою причастность к скандалу и рассказала, что, действительно, просила отца помочь спрятать деньги. Однако её адвокат утверждает, что эта информация не соответствует действительности.