В известной авиакомпании считают Болгарию «частью России»

Немецкая авиакомпания Lufthansa отказалась предоставить сопровождающего 12-летнему сыну посла Болгарии в США Георгия Панайотова, объяснив это тем, что «Болгария – часть России». Об этом написали российские СМИ.

«Заказываю ему помощника, который его встретит во Франкфурте и посадит в самолет, вылетающий в Софию, потому что этот аэропорт имеет огромные размеры... Услуга платная, и компания ее подтвердила, но в день полета услуга помощи 12-летнему ребенку была отменена. В центральном офисе авиакомпании объявили причину: «Болгария – часть Российской Федерации», - рассказал болгарский дипломат.

Панайотов также добавил, что этот случай «здорово потрепал ему нервы» и травмировал ребенка. При этом члены экипажа все же помогли ребёнку добраться до самолета, вылетающего в Болгарию.