Рогозин отмечал день рождения в ресторане «Шеш-Беш». Ресторан разбомбили видео
В Донецке обстрелян ресторан, где находился бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, сообщают российские телеграм-каналы.
Отмечается, что Дмитрий Рогозин отмечал в ресторане «Шеш-Беш» свой день рождения, когда здание обстреляли снарядами 155 калибра. По сообщениям ранен «председатель правительства ДНР» Виталий Хоценко, его охранник скончался. Сам Рогозин не пострадал.
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