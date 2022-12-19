У Абрамовича отреагировали на слухи о покупке турецкого клуба

Бывший владелец лондонского «Челси», российский олигарх Роман Абрамович не купит турецкую футбольную команду. Пресс-служба Абрамовича опровергла информацию о возможной покупке турецкого клуба.

«Информация не соответствует действительности. Господин Абрамович не переехал в Стамбул и не собирается покупать турецкий футбольный клуб», - пишут российские СМИ, ссылаясь на пресс-службу олигарха.

Ранее турецкое издание Hurriyet сообщило, что экс-владелец «Челси» решил переехать в Стамбул и рассматривает возможность покупки турецкого футбольного клуба.