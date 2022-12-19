Байден: Такого вторжения не видели со времен Второй мировой

Президент США Джо Байден поддерживал постоянный контакт с украинским коллегой Владимиром Зеленским в течение всей войны, и было «особенно приятно» встретиться лично . Такими словами глава Белого дома начал пресс-конференцию по завершении переговоров с украинским лидером, передает BBC.

Байден сказал, что их встреча с президентом Украины проходит после 300 дней войны, когда президент России "усиливает свои жестокие атаки" на Украину. Президент США назвал такие действия ужасными и подчеркнул, что Москва использует зиму в качестве оружия и удары по украинской инфраструктуре, чтобы "люди страдали от холода и голода, чтобы разъединить людей".

Он напомнил о поддержке, которую США оказывают Украине в течение войны, и подчеркнул, что для мира важно услышать позицию Зеленского.

США обеспечат, чтобы украинский народ мог продолжать защищать свою страну от российской агрессии столько, сколько потребуется, добавил Байден.

Он также сказал, что как демократы, так и республиканцы выступают за помощь Украине.

Журналист CNN спросил Байдена, думали ли США о возможной эскалации со стороны России в ответ на поставки Украине комплексов ПВО Patriot. В ответ президент США подчеркнул, что такой вариант в Вашингтоне не рассматривали, поскольку Patriot – это оборонная система.

"Вы открыты для переговоров о честном мире", - сказал Байден, добавив, что Москва "не намерена прекращать эту жестокую войну". "То, что вы делаете, важно не только для нас, но и для всего мира", - сказал он.

В ответ на вопрос, насколько США волнует единство коалиции союзников Украины, Байден сказал, что США не считают этот вопрос проблемным.

"Мы никогда не видели крупного вторжения в европейскую страну со Второй мировой. ...Мы понимаем, что на кону сама идея суверенитета. Путин думал, что ослабит НАТО, но он его усилил. Он привел НАТО к единению, к присоединению Финляндии и Швеции", - сказал Байден.

Президент США заверил, что Украина получит "то, что ей нужно для защиты и успеха на поле боя". Он также заявил, что провел много часов, доказывая европейским партнерам необходимость поддержки Украины. При этом подчеркнул, что не хочет начала прямой конфронтации НАТО с Россией и третьей мировой войны.