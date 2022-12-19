Зеленский и Байден рассказали, как должна закончиться война

Отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции президенты подчеркнули, что хотят окончания войны и сохранения суверенитета и независимости Украины.

«Для меня как для президента справедливый мир – это никаких компромиссов по нашей территории и нашему суверенитету, это самое главное. И возмещение всех убытков, которые принесла российская агрессия», - сказал Зеленский, пишут украинские СМИ.

Президент Украины напомнил, что родители, которые потеряли своих детей на фронте, не хотят возмещения убытков, а, по его словам, живут исключительно местью. И чем дольше будет длиться война, тем больше будет таких родителей, сказал Зеленский. «Нет никакого справедливого мира в войне, которую нам принесли эти нелюди», - подчеркнул украинский лидер.

Президент США Джо Байден в сою очередь добавил, что его представление о справедливом мире совпадает с позицией Зеленского. «Свободная, независимая, процветающая Украина в безопасности. Мы оба хотим, чтобы война закончилась», - сказал он.

Байден напомнил, что война может закончиться в любой момент, когда этого захочет Владимир Путин. Он подчеркнул важность успеха Украины на поле боя.