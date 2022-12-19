Зеленский готовит подарок России на передовой

После пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский направляется в Капитолий, где выступит перед обеими палатами Конгресса.

Телеканал CNN публикует детали предстоящего выступления украинского лидера, полученные от источников: «Зеленский обсудит формулу мира, о которой он рассказал президенту США Джо Байдену, и выразит готовность провести некий мирный саммит этой зимой». Зеленский также попросит помощи в виде санкций, оружия, финансовой поддержки и «справедливости».

Телеканал также ожидает в речи Зеленского подробностей о визите президента Украины в Бахмут и некоего «вдохновляющего подарка» с передовой.