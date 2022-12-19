Байден: Россия не победит, но с Путиным говорить придется...

Война Украины и России не обойдется без переговоров с Владимиром Путиным, считает президент США Джо Байден. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

Байден подчеркнул, что независимо от того, считается ли российский лидер врагом, диалог с ним остается основой международной политики. "Вся политика - персональная, она о том, чтобы смотреть в глаза, - заявил президент США. - Нет замены тому, чтобы садиться друг против друга и смотреть в глаза, друг это или враг", приводят украиснкие СМИ слова Байдена.

Несмотря на готовность к диалогу с Путиным, Байден уверен, что РФ проигрывает в войне с Украиной. Признаком этого президент США считает, в частности, переход России к ударам по гражданским объектам. "Мы с Зеленским вместе сделаем все, чтобы этот парень не победил", - добавил он.