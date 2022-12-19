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Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью в Конгрессе США, поблагодарив американцев за масштабную помощь своей стране в отражении российской агрессии, и заявив, что в будущем году наступит "поворотный момент" в войне. "Несмотря на все трудности и мрачные сценарии, Украина не пала. Украина жива и невредима", - заявил он.

Глава украинского государства отметил преимущество России в боеприпасах, указав, что у Москвы "гораздо больше ракет и самолетов, чем когда-либо было у нас", но подчеркнул, что его страна "продолжает бороться за независимость и свободу". "Мы победили Россию в битве за умы всего мира", заявил Зеленский. Он призвал США не прекращать поддержку, отметив, что Украина нуждается в поставках оружия и боеприпасов. Зеленский подчеркнул, что не собирается просить американских военных сражаться за украинцев, поскольку те "прекрасно могут управлять американскими танками и самолетами". Президент Украины заявил в ходе выступления о необходимости усилить санкции против России. "Если мы не остановим агрессора сейчас, - предостерег Зеленский, - то его нападение на союзников США станет лишь вопросом времени". В своем выступлении Зеленский говорил об отражении российской агрессии как о борьбе украинцев за всеобщую безопасность. Россия "ударит по вашим союзникам", если мы ее не остановим, предупредил американских законодателей президент Украины. Эту битву, по его словам, нельзя отложить, в ней необходимо одержать верх. Он предположил, что в следующем году в войне наступит поворотный момент: "Я знаю. Этот момент, когда храбрость Украины и решительность американцев обеспечит свободу людей, отстаивающих свои ценности".