Зеленский в Конгрессе США: В следующем году наступит поворотный момент основные моменты из выступления
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью в Конгрессе США, поблагодарив американцев за масштабную помощь своей стране в отражении российской агрессии, и заявив, что в будущем году наступит "поворотный момент" в войне.
"Несмотря на все трудности и мрачные сценарии, Украина не пала. Украина жива и невредима", - заявил он.
Глава украинского государства отметил преимущество России в боеприпасах, указав, что у Москвы "гораздо больше ракет и самолетов, чем когда-либо было у нас", но подчеркнул, что его страна "продолжает бороться за независимость и свободу". "Мы победили Россию в битве за умы всего мира", заявил Зеленский.
Он призвал США не прекращать поддержку, отметив, что Украина нуждается в поставках оружия и боеприпасов. Зеленский подчеркнул, что не собирается просить американских военных сражаться за украинцев, поскольку те "прекрасно могут управлять американскими танками и самолетами".
Президент Украины заявил в ходе выступления о необходимости усилить санкции против России. "Если мы не остановим агрессора сейчас, - предостерег Зеленский, - то его нападение на союзников США станет лишь вопросом времени".
В своем выступлении Зеленский говорил об отражении российской агрессии как о борьбе украинцев за всеобщую безопасность. Россия "ударит по вашим союзникам", если мы ее не остановим, предупредил американских законодателей президент Украины. Эту битву, по его словам, нельзя отложить, в ней необходимо одержать верх. Он предположил, что в следующем году в войне наступит поворотный момент: "Я знаю. Этот момент, когда храбрость Украины и решительность американцев обеспечит свободу людей, отстаивающих свои ценности".
Зеленский, кроме прочего, вновь сравнил нынешнюю войну со Второй мировой. "Они бросили против нас все, так же, как и похожая тирания когда-то... Бросили все, что у них есть, против свободного мира. Так же, как храбрые американские солдаты, которые держали оборону и отбросили гитлеровские войска в Рождество 1944 года, отважные украинские солдаты делают то же самое с путинскими войсками в это Рождество. Украина держит свои позиции и никогда не сдастся", - сказал президент Украины в Конгрессе США.
Сотрудничество России и Ирана угрожает не только Украине, но и всем союзникам США, указал Зеленский.
"...Россия нашла сообщника в своей геноцидной политике. Это Иран. Иранские дроны, которые Россия получает сотнями, стали угрозой нашей критической инфраструктуре. Так один террорист нашел другого, чтобы воевать против свободного мира", - заявил Зеленский.
По словам украинского президента, "вопрос времени, когда они ударят по другим союзникам". Поэтому, сказал Зеленский, необходимо остановить Россию и Иран сейчас, на украинской территории.
Зеленский выступал на английском, и его слова "никогда не сдастся" – will never surrender – были отсылкой к знаменитой речи Уинстона Черчилля, заметила BBC.
В заключение выступления президент Украины передал спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси украинский флаг с автографами украинских солдат, находящихся на передовой линии обороны в Бахмуте.