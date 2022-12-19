Европейский суд по правам человека отказал Еревану

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в среду частично удовлетворил ходатайство правительства Армении по Лачинской дороге, отказав Еревану в требовании применить к Баку обеспечительные меры по ее «разблокировке», сообщает «Интерфакс».

«Суд решил указать правительству Азербайджана в соответствии с правилом 39 регламента суда принять все меры в пределах своей юрисдикции для обеспечения безопасного проезда через Лачинскую дорогу тяжелобольных, нуждающихся в лечении в Армении, и других лиц, оказавшихся на дороге без крова и средств к существованию», - говорится в пресс-релизе ЕСПЧ.

В нем отмечается, что правительство Армении требовало применить к Азербайджану обеспечительные меры, обязав Баку «разблокировать Лачинскую дорогу, «разрешить безопасный проезд тяжелобольных и других армян», проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, а также «восстановить подачу природного газа».

Согласно ЕСПЧ, в Ереване утверждали, что участники экологической акции «перекрыли» движение на дороге в Лачинском районе Азербайджана, «воспрепятствовав проезду тяжелобольных» в Карабахском регионе Азербайджана для лечения в Армению и «перекрыв поставки продуктов питания и других предметов первой необходимости». Правительство Азербайджана отвергло это утверждение, заявив, что Лачинская дорога находится под контролем российских миротворческих сил, говорится в пресс-релизе ЕСПЧ.