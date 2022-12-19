Хотели в Европу, а попали в Азербайджан: гражданин Бангладеш обманул своих соотечественников

Сотрудники Управления безопасности ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) задержали в Международном аэропорту Гейдар Алиев во время специального досмотра гражданина Бангладеш Ислама Шахидула, говорится в сообщении аэропорта.

«В результате расследования выяснилось, что И.Шахидул обманул своих соотечественников, пообещав обеспечить их работой в одной из стран Европы, куда они должны были приехать за определенное вознаграждение. Но попали они в Азербайджан», - отмечается в сообщении.

Во время досмотра у гражданина Бангладеш было обнаружено 20 бангладешских паспортов, 2 печати и поддельные визы Сербии.

И.Шахидул передан Управлению полиции на воздушном транспорте.