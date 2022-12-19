Пашинян: Ереван передал Баку предложения по мирному договору

Армения передала Азербайджану свои предложения по мирному договору и готова подписать соглашение c таким содержанием, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства в четверг. Об этом пишут армянские СМИ.

«Передали азербайджанской стороне и предложения по делимитации границ, разблокированию коммуникаций, гарантиям безопасности на границе. Надеюсь, Баку отреагирует положительно», - сказал Пашинян.