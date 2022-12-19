Россия впервые поставила зерно в Турцию за рубли

Россия осенью впервые поставила зерно в Турцию за рубли, первый эксперимент оказался удачным, сообщила вице-премьер России Виктория Абрамченко местным СМИ.

«Эксперимент мы сделали этой осенью. Одна сделка прошла и расчеты были в рублях. С Турцией. Но пока это скорее эксперимент, нежели правило», - сказала Абрамченко.

По ее словам, российский Центробанк ведет работу «со всеми дружественными странами» для того, чтобы применить механизм расчета в национальных валютах.