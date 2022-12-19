Суд рассмотрит кассацию по делу экс-главы МВД Нахчывана
Кассационная жалоба по делу экс-главы МВД Нахчыванской Автономной Республики передана в производство судьи Верховного суда Ахмеда Ахмедова, сообщает haqqin.az.
Рассмотрение кассационной жалобы назначено на 11 января.
Экс-министр внутренних дел НАР Ахмед Ахмедов в 2021 году решением военного суда Нахчыванской АР был признан виновным в особо крупном хищении, злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и превышении должностных полномочий и приговорен к 11 годам лишения свободы. Апелляционный суд оставил приговор в силе.