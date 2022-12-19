Российская Red Wings получила разрешение на полеты в Азербайджан
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдало разрешение авиакомпании Red Wings на осуществление рейсов в Азербайджан, сообщается на официальном сайте регулятора.
Согласно документу, Red Wings сможет выполнять полеты из Оренбурга в Баку с частотой пять раз в неделю.
В Росавиации отмечают, что решение о выдаче допуска не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам, указанным в приказе. Допуск - это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов.