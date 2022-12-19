AZAL объявил о продаже 10 тысяч билетов за 29 евро

«Низкобюджетный авиаперевозчик Buta Airways, входящий в состав ЗАО AZAL, сегодня в 16:00 запустит онлайн-продажу 10 000 билетов по минимальному тарифу «Бюджет» за 29 евро с учетом всех аэропортовых сборов», - отмечается в сообщении.

ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) в рамках летнего расписания на 2023 год (с 26 марта до 29 октября) объявляет продажу авиабилетов за 29 евро по 9 направлениям, говорится в сообщении авиаперевозчика.

Более подробно узнать о расписании полетов и приобрести авиабилеты можно на официальном сайте авиакомпании www.butaairways.az.

Билеты, приобретенные по тарифу «Бюджет», не включают бесплатный провоз багажа или ручной клади, однако на борт самолета с собой можно взять рюкзак, дамскую сумочку или мужской портфель, размеры которых не превышают 30x35x10 см.

Помимо тарифа «Бюджет» на рейсах авиаперевозчика предлагается возможность приобрести авиабилеты по тарифам «Стандарт» (от 55 евро) и «Супер» (от 75 евро), включающие провоз 10 кг и 23 кг регистрируемого багажа соответственно.

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