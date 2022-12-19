Топ-5 новогодних подарков, которые точно обрадуют родных
На улицах загорелись яркие огни, в домах украшены елки, и начались разговоры о том, как провести каникулы. Все это говорит о том, что приближается Новый год, который все любят и с нетерпением ждут.
Так как до праздника остались считанные дни, все уже находятся в поисках новогодних подарков. Кто-то ищет оригинальный подарок, кто-то – традиционные подарки: шоколадки, кружки, выпивки. А мы собрали для вас самые интересные и полезные подарки.
Итак, встречайте топ-5 лучших:
- iPHONE 13. iPhone и в этом году занимает топовое место среди желанных подарков на праздник. На этот раз смартфон привлекает внимание не только функциональностью, но и спецскидкой. Т.е. вы хорошо сэкономите, купив этот подарок родным, а они обрадуются фотографиям, сделанным на свой новый смартфон.
- Кофеварка Tefal. Не зря говорят, что одна чашка кофе может создать дружбу на 40 лет. Именно поэтому, получив в подарок кофеварку, ваши близкие запомнят этот момент и вас на века. Благодаря кофеварке Tefal, способной одновременно приготовить 4 чашки кофе, по вашему дому разнесется аромат волшебных моментов праздника. Данный подарок можно назвать уникальным выбором для любого члена вашей семьи, вашего друга-кофемана или вашей половинки.
- Смарт-часы Xiaomi. Подарок, о котором мы сейчас поговорим, — это смарт-часы, которые подойдут как мужчинам, так и женщинам. Умные часы Xiaomi, используемые как с устройствами iOS, так и с Android, имеют функции шагомера, мониторинга сна, измерения ЧСС и уровня кислорода в крови. Разве это не продуманный подарок для заботы о ваших родных?
- Фен-щетка Philips с насадками. Идеальный новогодний подарок для любимой женщины. В набор фена мощностью 1000 Вт входят насадки для выпрямления, для придания объема, для создания локонов и волн без спутывания волос, а также термощетка 38 мм для придания волосам гладкости и создания волн. В этот праздник подарите своим близким нежный уход за волосами.
- Электрический самокат. Этот подарок подойдет не только молодым, но и тем, кто умеет наслаждаться моментом и хранит в себе жизненную энергию. Электросамокат, развивающий скорость до 25 км/ч, обещает новые впечатления в Новом году. Здесь нет надобности в многословности. Подарите незабываемое развлечение близким при помощи электросамоката.
Отметим, что в сети магазинов Kontakt продолжаются скидки до 50% на покупки наличными, а также специальные условия рассрочки сроком до 24 месяцев, без первоначального взноса, без процентов и без комиссии.
Кроме того, в «Kontakt» до 15 января проходит акция, где вы можете получить обратно 10-кратную стоимость купленного товара. Итак, торопитесь в «Kontakt» за новогодними подарками, которые обрадуют не только ваших родных, но и также ваш бюджет.
Сеть поздравляет вас с наступающим Новым годом!