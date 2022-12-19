Топ-5 новогодних подарков, которые точно обрадуют родных

На улицах загорелись яркие огни, в домах украшены елки, и начались разговоры о том, как провести каникулы. Все это говорит о том, что приближается Новый год, который все любят и с нетерпением ждут.

Так как до праздника остались считанные дни, все уже находятся в поисках новогодних подарков. Кто-то ищет оригинальный подарок, кто-то – традиционные подарки: шоколадки, кружки, выпивки. А мы собрали для вас самые интересные и полезные подарки.