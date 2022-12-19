ISW: планы Шойгу вряд ли повлияют на ход войны

Институт разбирает заявления министра обороны России Сергея Шойгу и президента РФ Владимира Путина на прошедшей в среду коллегии Минобороны об увеличении российской армии и создании новых дивизий. ISW напоминает, что Шойгу предложил создать новый армейский корпус и 17 новых дивизий, в том числе три - в оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей Украины.

"Крайне маловероятно, чтобы Кремль смог сформировать такие большие конвенциональные силы в такие сроки, чтобы они повлияли на ход войны в Украине. Формирование дивизий - это дорого и требует времени", - пишут аналитики ISW.

Они напоминают, что Россия не смогла заполнить штат даже имеющихся бригад и полков к вторжению в Украину и не сформировала к 2022 году полностью ту дивизию, о создании которой было объявлено в 2020 году.

"Российская экономика в рецессии, и ее способность создавать дивизии с момента полномасштабного вторжения в Украину существенно сократилась", - считает ISW.

В то же время, отмечают американские аналитики, Россия, возможно, со временем сможет осуществить провозглашенные министром Шойгу планы - но только если решит пожертвовать ради этого благосостоянием населения, как это делали в СССР.