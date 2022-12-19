Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 12:44

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Америку по вполне понятным причинам держался в глубокой тайне вплоть до последнего момента, когда Белый дом обнародовал эту новость - за часы до того, как самолет с украинским лидером стартовал к американским берегам. В Вашингтоне Зеленского ждал президент Джо Байден. Их общение было чрезвычайно теплым, что отражено на фотографиях, сделанных у камина внутри Белого дома и у его колонн на улице. Байден подтвердил то, что США поставят Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot. А ведь в последние дни в Америке было немало политологов и военных экспертов, которые сомневались в том, что эти системы будут переданы Киеву.

Не из-за страха, конечно, «тяжелыми последствиями», которыми американское руководство пытался напугать Кремль. В Пентагоне шли дискуссии о количестве этих орудий и подготовке к их управлению украинскими военнослужащими. Кроме того, ожидается, что к концу недели накануне католического Рождества Конгресс примет пакет новой экономической и военной помощи Украине на 44,9 млрд долларов. После общения с Байденом Зеленский выступил в американском Конгрессе, но там атмосфера была несколько иной. Значительное число конгрессменов-республиканцев со скептическим выражением на лицах и не пытались встать с кресел, когда другие - последние были в большинстве - устраивали овации Зеленскому. У некоторых из тех, кто бурно аплодировал ему, были слезы на глазах. Но вернемся к первым, поскольку начиная с 3 января республиканцы обретут минимальное большинство в Палате представителей. Республиканцы Лорен Беберт и Мэтт Гаэтц не приветствовали, как это положено в Конгрессе, вошедшего высокого иностранного гостя. Ведущие критики помощи Украины - неистовая Мэрджори Тэйлор Грин, верящая конспиративной теории о том, что демократические лидеры едят младенцев, и сенатор Джош Хоули вообще проигнорировали встречу с Зеленским. Республиканец из Техаса Чип Рой назвал послание украинского президента Конгресса «политическим театром». На этом фоне выделяется благородная позиция лидера республиканцев в Сенате Митча МакКоннелла, который сказал после выступления Зеленского, что «украинский народ чрезвычайно мужественный и он заслуживает нашей помощи».

Лидер республиканцев в Палате Кевин Маккарти подтвердил свою мантру о том, что он поддерживает Украину, но категорически против того, чтобы ей выделяли «незаполненный чек». То есть бесконтрольно тратили деньги на помощь Киеву. Зеленский, конечно же, просил американских слуг народа больше помощи и больше оружия. Он убеждал законодателей, что они не оказывают таким образом услугу Украине. На кону стабильность и безопасность самих США и других западных странах, которая зависит от победы украинских войск. «У нас есть артиллерия, да, спасибо вам, - говорил Зеленский. — Достаточно ли этого? Честно говоря, нет». И продолжал: «Эта битва не может быть заморожена или отложена. Ее нельзя проигнорировать, надеясь, что кто-то еще окажет нам содействие. Так много сейчас зависит от мира, так много зависит от вас». Визит Владимира Зеленского стал главной новостью в Америке, главной темой всех передовых статей ведущих газет. «При том, что Украине оказывается массивная помощь - это далеко от того, что хочет получить Зеленский, - пишет The Washington Post. Символизм в том, что Украине будут представлены Patriots, несмотря на угрозы Москвы и нашу собственную нерешительность, и этот жест нельзя недооценивать. Но практический эффект от поставок этих батарей нельзя и переоценивать».