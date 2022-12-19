Ильхам Алиев уволил министра культуры обновлено
Министр культуры Азербайджана Анар Керимов освобожден от занимаемой должности.
Соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает официальный сайт главы государства.
Отметим, что ранее Служба государственной безопасности провела ряд арестов сотрудников Министерства культуры. В частности были арестованы первый заместите.ь министра культуры Эльнур Алиев, начальник протокольного отдела министерства Кямиль Рзаев, начальник отдела снабжения и имущества министерства Илькин Насибов.