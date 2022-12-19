Заур Фати-заде возглавил Службу финансового мониторинга распоряжение президента
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Заура Интигам оглу Фати-заде на должность председателя правления Службы финансового мониторинга Азербайджана.
Соответствующий документ опубликован на официальном сайте главы государства.
Ранее З.Фати-заде занимал должность начальника Главного управления по контролю за налоговыми декларациями и камеральным проверкам Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана.