Биография и.о. министра культуры

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Адиля Габиль оглу Керимли от должности первого заместителя директора Центра Гейдара Алиева и другим распоряжением назначил его на должность первого заместителя министра культуры Азербайджана.

Адиль Керимли родился в 1979 году, в 1999 году окончил юридический факультет Бакинского государственного университета со степенью бакалавра, а в 2001 году получил степень магистра, доктор философии по праву.

В 2012 году был назначен на должность первого заместителя директора Центра Гейдара Алиева. Руководил отделами культуры на Milan Expo, Dubai Expo и других международных мероприятиях, был руководителем организационного комитета азербайджанского павильона на Выставке достижений народного хозяйства в Москве. Также был членом рабочей группы Фонда Гейдара Алиева по строительно-восстановительным проектам на освобожденных от оккупации территориях, дням азербайджанской культуры, организованным фондом в ряде стран.

Работал куратором культурных проектов Фонда Гейдара Алиева в Германии, Великобритании, Италии и Франции. Был руководителем азербайджанской делегации на песенном конкурсе «Евровидение», а в 2012 году, когда Баку принимал этот конкурс, являлся руководителем рабочей группы по подготовке к конкурсу. В этот период он был членом комитета по правам и общественным делам Европейского вещательного союза.