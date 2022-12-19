Напряженность в суде по делу Саакашвили

В Тбилисском городском суде началось заседание по делу об отмене или отсрочке отбывания наказания экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили по состоянию здоровья, он подключился к заседанию дистанционно из больницы.

Агентство Новости-Грузия сообщает, что на заседании суда ситуация обострилась после того, как Саакашвили начал говорить на украинском языке, так как у него украинское гражданство. Судья потребовал перейти на грузинский язык, но затем был вынужден прервать заседание после шума в зале.