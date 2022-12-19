Напряженность в суде по делу Саакашвили
В Тбилисском городском суде началось заседание по делу об отмене или отсрочке отбывания наказания экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили по состоянию здоровья, он подключился к заседанию дистанционно из больницы.
Агентство Новости-Грузия сообщает, что на заседании суда ситуация обострилась после того, как Саакашвили начал говорить на украинском языке, так как у него украинское гражданство. Судья потребовал перейти на грузинский язык, но затем был вынужден прервать заседание после шума в зале.
«Господин Михаил, соблюдайте порядок и говорите по-грузински», - сказал судья Георгий Аревадзе, на что Саакашвили ответил, что он гражданин Украины.
Перед тем как был объявлен перерыв, судья также отклонил предложение адвоката к Саакашвили поднять рубашку, чтобы все увидели, в каком он состоянии. «Господин судья, посмотрите, в каком состоянии находится Михаил Саакашвили. Он выглядит так, как бойцы батальона «Азов» после их освобождения… Посмотрите на результат 8-месячного лечения пенитенциарной службой», - сказал адвокат.
Судья заявил, что если Саакашвили «начнет раздеваться», то он удалит его с процесса.