МВД предупреждает организаторов незаконной акции
Незаконная акция, запланированная на площади Фонтанов в Баку 23 декабря в знак протеста против ареста общественного активиста Бахтияра Гаджиева, будет пресечена, заявил журналистам руководитель пресс-службы МВД Азербайджана полковник полиции Эхсан Захидов.
«При попытке провести какую-либо акцию, несогласованную с соответствующими государственными органами, будут приняты соответствующие меры для ее пресечения. Следовательно, к лицам, попытающимся провести эту акцию, будут приняты меры как к участникам незаконной акции», - добавил Захидов.