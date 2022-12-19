Скончался Аликрам Гумбатов

Лидер талышских сепаратистов Аликрам Гумбатов скончался в Нидерландах, сообщают азербайджанские телеграм-каналы.

Аликрам Гумбатов в 1993 году объявил себя лидером «Талыш-Муганской Республики». Был арестован за сепаратистскую деятельность. После освобождения из тюрьмы в 2004 году эмигрировал.

В последние годы Гумбатов выступал с конференциями, на которых поддерживал сепаратизм в Азербайджане. Лидер сепаратистов также выступал за ликвидацию азербайджанской государственности.