Пожар на единственном российском авианосце

На борту российского крейсера «Адмирал Кузнецов» произошел пожар, сообщают российские СМИ со ссылкой на представителя экстренных служб.

Согласно сообщению, с крейсера эвакуировали 20 человек, никто не пострадал. Причины возгорания пока не сообщаются. Очаг возгорания находился в каютах на левом борту. Его локализовали на площади 6 квадратных метров силами личного состава и представителей пожарных служб. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности.

В декабре 2019 года на борту «Адмирала Кузнецова», стоящего на ремонте в Мурманске, также произошел пожар. Тогда погибли два человека, еще 14 пострадали.

«Адмирал Кузнецов» — единственный авианесущий корабль у России — введен в эксплуатацию в начале 1991 года. В 2017 году было объявлено о планах отремонтировать и модернизировать корабль. Предполагалось, что в 2021 году корабль вернется в состав флота, однако из-за череды происшествий эти сроки сдвинулись.