Лидеры Китая и Казахстана поздравили Алиева
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направили поздравительные письма президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня его рождения, сообщает официальный сайт главы государства.
Си Цзиньпин в своем письме отметил стабильное и устойчивое развитие азербайджано-китайских отношений в последнее время:
«На протяжении последних лет китайско-азербайджанские отношения продолжают устойчиво и стабильно развиваться, сотрудничество в различных областях успешно и плодотворно продвигается. В сентябре этого года мы успешно провели встречу в городе Самарканд в Узбекистане, на которой были достигнуты важные договоренности по развитию двусторонних отношений, укреплению взаимодействия на международной арене и углублению сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс, один путь».
Я придаю большое значение развитию китайско-азербайджанских отношений и готов вместе с Вами приложить усилия для содействия устойчивому и долгосрочному развитию двусторонних связей дружбы и сотрудничества на благо двух стран и их народов», - говорится в тексте послания.
В послании Токаева же выражается уверенность, что совместные усилия лидеров двух стран могут поднять двустороннее сотрудничество на новую высоту.
«Весомые успехи Азербайджана в деле построения сильного и процветающего государства, обеспечения благосостояния населения и повышения авторитета страны на международной арене являются наглядным результатом вашего преданного служения интересам Родины, дальновидной политики и бесспорного лидерства на посту главы государства.
В Казахстане вас знают как надежного друга и видного политического деятеля, искренне заинтересованного в углублении казахстанско-азербайджанских отношений.
Уверен, что благодаря нашим совместным усилиям мы сможем поднять двустороннее сотрудничество на новую высоту, еще больше укрепив наше стратегическое партнерство и союзничество», - написал президент Казахстана.