Кремль ответил на обвинения Пашиняна

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о российских миротворцах в Карабахском регионе Азербайджана.

«Российские миротворцы делают все возможное для того, чтобы обеспечивать порядок и спокойствие на тех территориях, на которых они работают. Действуют они исключительно в соответствии с духом и буквой тех документов, которые подписали стороны», - цитируют Пескова российские СМИ.

Ранее в четверг, 22 декабря, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российский миротворческий контингент, временно размещенный в Карабахском регионе Азербайджана, не выполняет своей миссии. Он предложил направить в Карабах и на Лачинскую дорогу миссию ООН или ОБСЕ.