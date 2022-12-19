Григорян считает, что до конца года возможно подписание мира с Азербайджаном

Подписание соглашения о мире между Азербайджаном и Арменией возможно до конца 2022 года, заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

"До конца года подписание возможно, если Азербайджан положительно отреагирует на предложения Армении", - сказал Григорян армянским журналистам.

По его словам, Армения предложила Азербайджану создать "институт гарантов". "То есть создать институт гарантов мирного договора со стороны международных организаций или государств, чтобы этот институт смог обеспечить реализацию договора", - сказал Григорян.

Отметим, что ранее в четверг, 22 декабря, на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения передала Азербайджану свои предложения по мирному договору и готова подписать соглашение c таким содержанием.