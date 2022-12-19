Россия рассчитывает на строительство железной дороги между Азербайджаном и Ираном
Россия в рамках коридора «Север - Юг» планирует строительство автомобильных дорог, а также модернизацию железных дорог и пунктов пропуска с Азербайджаном, Грузией, Казахстаном и Китаем для беспрепятственного движения грузов и товаров, сообщил каналу «Россия 24» вице-премьер РФ Алексей Оверчук, пишут российские СМИ.
Кроме того, он заявил о планах построить 160 км железной дороги между границей Азербайджана и иранским городом Решт, что даст России выход к иранским портам Персидского залива.
«Планируем реконструкцию железной дороги, фактически строительство 160 недостающих километров между границей Азербайджана и иранским городом Решт. Если достроим, то фактически у нас будет железнодорожный выход на иранские порты Персидского залива, а это уже выход на Индию, Пакистан, Африку, Ближний Восток», - сказал Оверчук.