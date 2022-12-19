Россия рассчитывает на строительство железной дороги между Азербайджаном и Ираном

Россия в рамках коридора «Север - Юг» планирует строительство автомобильных дорог, а также модернизацию железных дорог и пунктов пропуска с Азербайджаном, Грузией, Казахстаном и Китаем для беспрепятственного движения грузов и товаров, сообщил каналу «Россия 24» вице-премьер РФ Алексей Оверчук, пишут российские СМИ.

Кроме того, он заявил о планах построить 160 км железной дороги между границей Азербайджана и иранским городом Решт, что даст России выход к иранским портам Персидского залива.