NEQSOL Holding укрепляет корпоративное управление новыми назначениями

В рамках корпоративной стратегии холдинг уделяет особое внимание дальнейшему укреплению регионального корпоративного управления и устойчивости бизнеса. Согласно планам преемственности руководства, группа объявила о новых назначениях в региональные офисы и советы директоров.

Международная группа компаний NEQSOL Holding продолжает свое развитие в соответствии с корпоративной стратегией. В настоящее время группа имеет активы и деятельность в 9 странах, а также 3 региональных офиса в Баку, Амстердаме и Киеве.

Имран Ахмедзаде назначен главой азербайджанского офиса NEQSOL Holding. Он также сохранит свою нынешнюю должность главного финансового директора международной группы NEQSOL Holding и продолжит работу в советах директоров дочерних компаний холдинга.

У Имрана Ахмедзаде 18-летний опыт работы в банковской, энергетической, телекоммуникационной и строительной отраслях. Он присоединился к Nobel Energy, входящей в состав NEQSOL Holding, в 2013 году в качестве главного директора по казначейству, в 2017 году - заместителя финансового директора и в 2018 году - главного финансового директора. Выпускник Гарвардской школы бизнеса.

NEQSOL Holding также объявляет о назначении Василя Лацанича председателем совета директоров Vodafone Украина в дополнение к его должности председателя совета директоров Bakcell.

У Василя Лацанича более чем 20-летний международный опыт работы в телекоммуникационной отрасли, в том числе в Нидерландах, Украине, Италии, России, Беларуси, Узбекистане, Туркменистане и Индии. Он выпускник Лондонской школы бизнеса.

Юсиф Джаббаров продолжит свою работу в качестве гендиректора NEQSOL Holding, развивая международный бизнес холдинга. Комментируя эти назначения, Юсиф Джаббаров отметил:

«Региональные офисы позволяют усилить фокус на различных рынках, а также координацию деятельности холдинга и его дочерних компаний в разных регионах. Наш украинский офис, возглавляемый Владимиром Лавренчуком с 2020 года, внес большой вклад в развитие бизнеса и инвестиционных инициатив в этом регионе. Назначение Имрана Ахмедзаде главой офиса NEQSOL Holding в Азербайджане, что является хорошим результатом нашей программы преемственности руководства, поспособствует дальнейшему развитию нашего бизнеса в Азербайджане, так как он остается для нас основным рынком деятельности. Уверен, что Василь Лацанич с его глубоким знанием рынка и значительным опытом работы в телекоммуникационных компаниях будет способствовать дальнейшему росту Vodafone Украина на посту председателя совета директоров компании.

Как растущая международная группа преемственность руководства и развитие руководящих команд входят в число наших приоритетов для обеспечения устойчивого роста бизнеса. NEQSOL Holding продолжит инвестировать в свои команды, поскольку инвестирует в будущее своего бизнеса».

NEQSOL Holding - диверсифицированная международная группа компаний, осуществляющих деятельность в сфере энергетики, телекоммуникаций, высоких технологий и строительства в Азербайджане, Великобритании, США, Турции, Украине, Нидерландах, Грузии, ОАЭ и Казахстане.