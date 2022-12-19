Турция увеличивает список лиц, которых требует экстрадировать из Швеции

Список лиц, которых Турция требует экстрадировать из Швеции, продолжает расти, сообщает Sveriges Radio, изучившее публикуемые в турецких СМИ имена проживающих в королевстве выходцев из республики, требуемых Анкарой к принудительному возвращению на родину.

На протяжении долгого времени турецкие политики и СМИ называли имена 33 подлежавших экстрадиции. Сейчас же в опубликованных материалах фигурируют еще 42 лица.

Большинство из этих лиц обвиняются в причастности к деятельности террористических организаций. Так, 16 человек из списка обвиняются в связях с РПК, 12 - с движением Гюлена, 7 - с различными левыми группировками, семерым инкриминируются уголовные преступления.