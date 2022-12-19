Захарова раскритиковала заявление Пашиняна
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские миротворцы успешно выполняют свою миссию в Карабахе вопреки недавнему заявлению премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщают российские СМИ.
По ее словам, российские миротворцы делают все для стабилизации ситуации в регионе.
«Свою миссию российские миротворцы выполняют. Именно российские миротворцы делают все для стабилизации ситуации, и у них это получается. Поэтому не принимается такое отношение к нашим миротворцам», - подчеркнула Захарова.
Отметим, что ранее в четверг, 22 декабря, на заседании правительства премьер Армении Никол Пашинян заявил, что российский миротворческий контингент, временно размещенный в Карабахском регионе Азербайджана, не выполняет свою миссию.