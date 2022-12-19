Azpetrol избрали «Сетью автозаправочных станций года»
Накануне Caspian Energy Club провел церемонию вручения VII Международной премии Caspian Business Award 2022.
Номинанты международной премии Caspian Business Award 2022 были определены по результатам опроса руководителей компаний - членов Caspian Energy Club. Согласно опросу, победителем в номинации «Сеть автозаправочных станций года» была избрана компания Azpetrol.
В церемонии презентации приняли участие руководители и представители госструктур, компаний - членов Caspian Energy Club.
Azpetrol - на пути постоянного развития!
Контактный номер: 957.